Milan, Giampaolo ancora a rischio esonero: la decisione entro martedì

Milan, la panchina di Marco Giampaolo non è mai stata così tanto a rischio: sono ore difficili per il tecnico rossonero

Sono ore concitate quelle che accompagnano il Milan e Marco Giampolo all’indomani del sofferto successo sul campo del Genoa. Boban, Maldini e la proprietà hanno deciso di prendersi del tempo valutando attentamente il lavoro svolto dal tecnico abruzzese al fine di giungere a mercoledì, data in cui si riprenderanno gli allenamenti, con una ritrovata unità di intenti.

Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio la panchina di Marco Giampaolo non è mai stata così tanto a rischio come in questo momento, una condizione che sembra essere dettata dalle scelte di formazione fatte nel primo tempo di Genoa-Milan.