Milan, Giampaolo bocciato dal suo maestro: «Non arriva tra le prime sette»

Giovanni Galeone, maestro calcistico di Marco Giampaolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non gettano acqua sul fuoco sulla situazione attuale del Milan allenato dal suo allievo. A margine dell’evento alla Triennale per Milano Calcio City, Galeone ha dichiarato:

«Marco è un precisino, difficilmente si lascia andare a cose particolari. Non rischia niente se prima non mette a posto alcune cose, a partire dalla fase difensiva. Soprattutto all’inizio fa fatica a creare azioni offensive. Deve capire il valore dei giocatori che ha in mano, è la cosa più difficile per un allenatore. Con tutto il bene che voglio a Giampaolo non credo che questo Milan possa arrivare tra le prime sette».