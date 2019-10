Milan, Giampaolo chiede quantità e rispolvera Biglia e Borini

Milan, Giampaolo pensa a inserire maggiore quantità nel suo 11 titolare: provati Borini e Biglia a centrocampo

La sconfitta contro la Fiorentina, la quarta in sei partite, ha fatto pensare molto Marco Giampaolo che dopo il triplice fischio ha capito che al suo Milan occorre maggiore quantità in mezzo al campo.

Bennacer, osannato dai tifosi prima del suo ingresso da titolare, è stato autore di una partita disastrosa in cui ha causato ben due rigori avversari mentre Kessié continua a non convincere dal punto di vista tecnico. Proprio per questo motivo il tecnico abruzzese in queste ore starebbe pensando di inserire Biglia e Borini come visto nella sfida con l’Udinese alla prima sperando però che questa volta l’esito sia radicalmente diverso.