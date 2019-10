Milan, Giampaolo: «Difenderò sempre Piatek. Ecco perché l’ho tolto»

Nel corso della conferenza stampa post Genoa Milan, Giampaolo ha spiegato la sostituzione di Piatek dopo il primo tempo

(dal nostro inviato allo stadio Luigi Ferraris, Alessio Eremita) – La sostituzione di Piatek in Genoa Milan equivale ad una bocciatura per il polacco? Non secondo Marco Giampaolo. Ecco le motivazioni del tecnico in conferenza stampa sul cambio.

«Non butto in mare nessuno. Né chi ha giocato né chi è rimasto in panchina. Piatek? L’ho difeso e lo difenderò sempre. L’ho tolto perché pensavo ci fosse bisogno di altre caratteristiche».