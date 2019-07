Milan, Giampaolo ti ridisegna: Suso al centro del progetto?

Milan, Suso riconfermato da Giampaolo sempre più al centro del progetto: farà il dieci dietro le due punte

«Lo sto testando come trequartista e credo possa farlo. Lui è stato sin da subito molto disponibile e già vedo grossi passi avanti». Sembra dunque essere proprio Suso il numero 10 nel Milan di Marco Giampaolo con un sempre più plausibile arretramento di Paquetà nel ruolo di mezzala e un venir meno di un ruolo centrale per Hakan Calhanoglu che a questo punto potrebbe anche finire in lista partenti.

Parole che suonano forti e che promettono tanto quelle espresse da Marco Giampaolo oggi a pochi minuti dalla partenza per Boston da Malpensa. Il tecnico rossonero sembra aver deciso di puntare forte su Suso e pertanto sta lavorando nel configurare una rivoluzione nel ruolo di trequartista: lo spagnolo sarà il numero 10 selezionato dall’allenatore abruzzese?