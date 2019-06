Giuffredi Milan, l’agente di Mario Rui e Veretout ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il colloquio con Maldini a Casa Milan

Il Milan si muove sul mercato: l’agente di Veretout e Mario Rui, Mario Giuffredi, ha appena lasciato Casa Milan dopo un colloquio con Paolo Maldini.

Ecco le sue parole:«Veretout? Abbiamo parlato in generale. Operazione possibile? Non lo so: non abbiamo parlato nello specifico di giocatori. Mario Rui? Vediamo. Il dialogo con Maldini è ottimo come sempre».