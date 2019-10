Milan, Hernandez e Suso salutano Giampaolo: i messaggi – FOTO

Hernandez e Suso hanno voluto ringraziare e salutare l’ex allenatore del Milan Giampaolo dopo l’esonero – FOTO

Da ormai un giorno Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Milan. Al suo posto il club rossonero ha ingaggiato Stefano Pioli, con l’obiettivo di migliorare la situazione in classifica e ambire a un posto in Europa.

L’ex tecnico milanista è stato omaggiato da Theo Hernandez e Suso attraverso i social con messaggi di ringraziamento. «Grazie per tutto e buona fortuna», ha pubblicato su Twitter il terzino. «Grazie per tutto mister», ha invece scritto su Instagram l’esterno offensivo.