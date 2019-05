Il Milan è la meno pericolosa tra le big. E sono troppi i tiri da fuori

Il Milan fatica a creare occasioni pericolose. Poche soluzioni offensive: è la terza squadra con più tiri da fuori area.

In questa stagione, a fare la differenza per il Milan è stata soprattutto la fase difensiva, tra le migliori del campionato. I rossoneri hanno però grossi problemi nella produzione offensiva: sono la nona squadra del campionato per gol attesi, sotto Fiorentina e Sampdoria.

La provenienza delle conclusioni aiuta a fotografare le difficoltà milaniste. Il Milan è la terza squadra della Serie A per tiri dalla distanza: il 48% dei tentativi complessivi arriva da fuori area. Segno di come i rossoneri faticano a rendersi pericolosi.