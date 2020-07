Ibrahimovic ha deciso: vuole restare al Milan. Raiola informato della scelta

Zlatan Ibrahimovic ha deciso che vuole rimanere al Milan e avrebbe comunicato tale scelta a Mino Raiola, suo agente

Negli ultimi giorni Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma sono andati a Montecarlo per parlare con Mino Raiola, loro agente. I due hanno le idee piuttosto chiare: vogliono rimanere al Milan e lo hanno comunicato al proprio procuratore.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan vuole restare a Milano, ad ogni costo, e pazienza se ci sarà da ridurre in modo sensibile l’ingaggio. Potrebbe scendere a tre milioni , un dimensionamento non indifferente per Ibrahimovic, che nella sessione passata ha percepito tre milioni netti per sei mesi. Dietro alla decisione dello svedese di restare c’è certamente anche la conferma sulla panchina milanista di Stefano Pioli, con cui Zlatan ha instaurato un ottimo rapporto.

Inoltre anche Maldini vuole ancora Zlatan, certezza che pareva dissolversi nella Milano del Covd. Spaventato dal tenore di vita durante la pandemia, Zlatan ha capito che Milano sta tornando alla normalità. Gli piace la squadra, gli piace Pioli che gli ha dato responsabilità. Per questo motivo, dopo tanti alti e bassi, l’affetto per il Milan ha vinto e si è affermata la volontà di restare.