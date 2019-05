Milan, idee chiare: Champions oppure un anno senza Europa

Se il Milan si qualificherà in Champions, si procederà con una battaglia legale don la Uefa. In caso contrario si va verso un patteggiamento

Il Milan vivrà gli ultimi 90 minuti della sua stagione con il fiato sospeso. Se dovesse battere la Spal e arrivasse un risultato positivo da Milano o da Sassuolo, i rossoneri entrerebbero in Champions League.

In questo caso il club rossonero, se a inizio giugno la camera giudicante sul fair play finanziario per il triennio 2015-2018 dovesse escluderlo dalle coppe europee, è pronto a una battaglia legale con l’Uefa. In caso contrario, invece, i rossoneri proporrebbero un patteggiamento e starebbero fuori dall’Europa League.