Milan, il padre di Reina chiama la Juventus: «È un club vincente»

Milan, i rossoneri valutano alcune cessioni per la sessione di calciomercato estivo: un nome però sorprende più altri

Manca un mese all’inizio ufficiale del calciomercato e sono ancora tanti i nodi da sciogliere in Casa Milan soprattutto per quanto riguarda le possibili cessioni: tra i tanti nomi in uscita a Milanello uno dei principali sembra essere quello di Diego Laxalt, deludente la sua prima stagione al Milan ma a quanto pare le sirene del calciomercato almeno per il momento non sembrano fare il suo nome. «Il Milan non ci ha chiamati e nemmeno il Torino o altri club – ha detto l’agente del terzino uruguayano a Calciomercato.com – Sono sicuro che se dovessero esserci club interessati il Milan mi chiamerebbe».

Situazione radicalmente diversa invece per Pepe Reina che, nonostante inizialmente non fosse mai stato inserito nella lista dei cedibili, ha aperto ad un possibile approdo della Juventus di Sarri. A confermarlo è il papà del portiere spagnolo che intervistato da Radio Kiss Kiss ha così parlato: «Non so se Sarri andrà alla Juventus. Ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al Napoli e vincendo al Chelsea. Mio figlio con lui alla Juve? È il club più vincente d’Italia, lui è un professionista. Non avrebbe problemi».