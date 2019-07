Milan, in programma un incontro con Raiola: i dettagli

Milan, in programma un incontro con Mino Raiola: l’agente approfitterebbe della sua presenza in Italia per incontrare i rossoneri

Mino Raiola ha appena chiuso l’affare dell’estate con la Juventus, con l’arrivo di De Ligt in bianconero. Ma si sa, il calciomercato non dorme mai. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe in programma un incontro tra Raiola e la dirigenza del Milan.

Argomento dell’incontro il rinnovo di Bonaventura, e il caso Donnarumma, col Psg sempre interessato al portiere del Milan.