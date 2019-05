Eusebio Di Francesco più vicino al Milan: l’ex tecnico della Roma avrebbe già incontrato Leonardo. Restano comunque in ballo anche altri nomi per il dopo-Gennaro Gattuso

Con il finale di stagione ormai vicino, comincia a prendere forma il futuro del Milan. Un futuro che, come ampiamente anticipato, non dovrebbe contemplare Gennaro Gattuso, ormai ad un passo dall’esonero. Con o senza qualificazione alla prossima Champions League, riporta stamane La Gazzetta dello Sport, prende quota per la panchina rossonera il nome di Eusebio Di Francesco: l’ex tecnico della Roma è stato avvistato nei giorni scorsi a Milano, dove avrebbe incontrato Leonardo in persona per parlare delle prossime tappe in vista dell’estate. Al momento dunque l’allenatore abruzzese è la corsia preferenziale per il Milan, anche se non vengono trascurate tutte le altre eventualità del caso.

Se infatti sono ormai frequenti i contatti con Di Francesco, la società rossonera non trascura nemmeno le piste (solo apparentemente meno percorribili) che portano direttamente ad altri nomi. Sul taccuino di Leonardo restano al momento profili di tecnici attualmente sotto contratto come quelli di Maurizio Sarri (Chelsea), Marco Giampaolo (Sampdoria), Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Leonardo Jardim (Monaco).