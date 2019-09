Milan Inter: D’Ambrosio e il pressing dei nerazzurri

L’atteggiamento di D’Ambrosio fotografa l’ottimo pressing dell’Inter contro il Milan. La squadra di Giampaolo ha sofferto

L’Inter di Conte contro il Milan si è contraddistinta per una fase difensiva molto intensa che mirava a stroncare la prima costruzione avversaria. Ciò lo si vede dal grande lavoro dei quinti del’Inter, ossia D’Ambrosio e Asamoah. Dovevano uscire sui terzini del Milan quando i rossoneri allargavano il gioco sugli esterni.

Lo si vede nella slide sopra. Il terzino ex Torino occupa una posizione molto avanzata, pronto ad andare in pressing su Rodriguez. Questo atteggiamento ha impedito al Milan di costruire in modo pulito