Milan, interesse concreto per Celik, ma un terzino partirà

Milan, interesse concreto quello della dirigenza rossonera per il terzino destro del Lille Celik. Per lui partirà uno tra Conti e Calabria

Il Milan ha cambiato il timoniere dopo appena sette giornate ma le problematiche rintracciate anche nelle recente epoca di Giampaolo non sono scomparse. Se sulla corsia sinistra Pioli potrà contare sulla freschezza di un giocatore di spessore come Theo Heranndez, sulla destra Conti e Calabria continuano a non convincere.

Per questo motivo Massara e Maldini hanno mostrato un forte interesse per i terzino destro del Lille Zeki Celik, valutazione 17 milioni, che potrebbe rappresentare l’uomo giusto per dare una spinta propulsiva anche alla catena maggiormente ingolfata.