Milan, intrigo André Silva: tensione con Mendes, segnali dal Portogallo?

Il Milan vuole cedere André Silva ma il giocatore continua a rifiutare le destinazioni. Possibile ritorno in Portogallo?

Il Milan pensa ancora alla cessione di André Silva. Il giocatore è destinato a partire. Sembrava ormai fatta per il passaggio al Monaco ma l’affare è saltato. Il giocatore, secondo Il Corriere dello Sport, è entrato in rotta di collisione anche con il suo agente Jorge Mendes che sta facendo di tutto e di più per trovargli una sistemazione di suo gradimento.

Ma Andrè Silva, dopo aver rifiutato Liga (Valencia) e Ligue 1 (Lilla), pretende di tornare alle origini, in Portogallo. Lo Sporting Lisbona ci sta facendo un pensierino ma non è in grado di garantire il riscatto per la cifra (25 milioni) richiesta dal Milan.