Milan, Inzaghi: «Spero che Ibrahimovic prenda la numero 9»

Milan, parla il grande ex rossonero Filippo Inzaghi: ecco le parole dell’attuale tecnico del Benevento su Ibrahimovic

Cresce l’attesa derby in casa Milan, con Ibrahimovic a guidare la squadra di Pioli. Filippo Inzaghi, indimenticato ex rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sulla “sua” numero 9.

NUMERO 9 – «Lui ama le sfide, ma le vuole anche vincere. Sapevo che avrebbe portato mentalità, ha sgravato di responsabilità una squadra fatta di tanti giocatori giovani, che sono cresciuti con lui a fianco. Mi auguro che sia un bel derby, poi se vince il Milan son contento. La maglia 9 del Milan? Sfatiamo un po’ questo tabù, perchè se il 9 del Milan segna io sono contento. E’ una maglia che giustamente non è stata ritirata e dovrà per forza sempre andare a qualcuno. Mi auguro che Ibra, qualora rimanesse, prenda la 9 perchè ha le spalle larghe per poterla indossare».