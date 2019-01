Milan, Inzaghi sulla maledizione del 9: «Chiedete a Higuain…»

L’ex attaccante del Milan e allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi, ha parlato della fantomatica maledizione che ha afflitto i suoi successori

Filippo Inzaghi è sempre stato un cecchino in carriera, in particolare con la maglia numero 9 del Milan. Con i rossoneri si è tolto ogni tipo di sfizio professionale, segnando tantissimi gol che lo hanno reso immortale per la Curva Sud. I tifosi, memori di questi trascorsi, gli perdonano l’esperienza da allenatore non esaltante. Non si può dire lo stesso dei suoi successori: da Mattia Destro a Fernando Torres, fino al più recente (e partente) Gonzalo Higuain, chi ha portato sulle spalle il suo numero 9 ha clamorosamente fallito, regalando non pochi dispiaceri ai tifosi. Ecco le parole dell’attuale tecnico del Bologna sulla famigerata “maledizione”:«Io voglio solo bene al Milan. Non so come possano sconfiggerla, ma spero trovino presto un 9 che si tolga le mie stesse soddisfazioni. Faccio fatica però a pensare anche al 9 loro. Da fuori non saprei cosa dire: Higuain mi è sempre piaciuto, bisognerebbe chiedere a lui. Io penso al Bologna con il mio staff e i miei giocatori».