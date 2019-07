Milan, Jorge Jesus ufficializza Duarte in rossonero: «Farà bene»

Milan, Jorge Jesus ufficializza direttamente il passaggio di Leo Duarte al Milan: ecco le parole del tecnico del Flamengo

Intervistato dalla televisione brasiliano, Jorge Jesus ha indirettamente ufficializzato il passaggio di Leo Duarte al Milan. Il difensore brasiliano si aggregherà alla rosa di Marco Giampaolo nei prossimi giorni dopo aver sostenuto le visite mediche tra la giornata di domani e quella di martedì, al Flamengo 11 milioni di euro.

Le dichiarazioni di Jorge Jesus: «Ha lavorato con me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale per il quale non sarà comunque facile giocare nel calcio europeo. Sono sicuro che Duarte farà bene al Milan»