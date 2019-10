Milan, Kessie: «Giampaolo aveva bisogno di tempo, ora siamo pronti per Pioli»

Franck Kessie ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del momento che sta vivendo al Milan dopo l’esonero di Giampaolo

CAMBIO – «Ho appreso la notizia mentre ero in nazionale. Noi siamo giocatore, chiunque arrivi allenatore e staff dobbiamo dare sempre il massimo e agire da professionisti. Per fare quello che dobbiamo fare fino alla fine»

COSA NON HA FUNZIONATO – «Perché non si vedeva un gioco propositivo? Secondo me è un lavoro diverso dell’allenatore, ha dato un altro sistema di gioco, ma per fare quello che voleva mancava un po’ di tempo. Quando metti la maglia di un club come il Milan non c’è tempo, perché c’è pressione e tutto. Dispiace per l’allenatore, secondo me è mancato tempo per fare quello che voleva. C’era tanto lavoro da fare, ma quando arriva un nuovo allenatore e un nuovo staff deve avere il tempo di fare tutto, perché ha iniziato già la preparazione senza alcuni giocatori, con una parte del gruppo e noi siamo arrivati dopo. Così ha fatto fatica nelle prime sette giornate».

PIOLI – «Non ho mai lavorato con lui e ora ne ho la possibilità, devo vedere cosa vuole il mister sul campo. Siamo tutti pronti a dare il massimo e mentalmente siamo forti, carichi per ricominciare il campionato e dare di più. Abbiamo iniziato male però dobbiamo reagire, dare il massimo fino alla fine per lottare per l’obiettivo».

RIGORISTA – «Il mister ha detto che il rigorista è l’attaccante, per dargli fiducia. Quando l’attaccante non segna ha bisogno di fare uno o due gol per stare meglio»