Milan, Kessie paga il doppio di Biglia: l’agente su tutte le furie

Milan, Kessie dopo il confronto con Gattuso: paga il doppio della multa comminata a Biglia. L’agente dell’ivoriano è furente

Frack Kessie ieri ha avuto un incontro con la società e Gattuso, ancora amareggiati per il comportamento dell’ivoriano nel derby, dopo la lite con Biglia. La società ha mostrato a Kessie il video del misfatto, l’ivoriano si è scusato e dovrà pagare una multa di 40 mila euro, il doppio rispetto a Biglia.

Kessie potrebbe finire in panchina contro la Sampdoria. L’agente George Atangana, non è contento di come si è svolta la vicenda: «Franck ha sbagliato e lo sa, questa è la premessa. Tutto doveva però essere trattato con maggior riservatezza, così invece ha avuto un gran clamore».