Milan, Kessiè torna in formato maxi: sembra ormai alle spalle il mese negativo

L’ivoriano con il gol vittoria con la Lazio riscatta un mese che lo ha visto protagonista in negativo: dalla lite con Biglia all’infortunio

Non è stato un mese da ricordare per Franck Kessiè, anzi, da ricordare sì, ma in modo negativo. Durante il derby del 17 Marzo è stato infatti protagonista di un duro scontro verbale con Biglia dopo la sostituzione. Nei giorni seguenti è arrivata la multa e le scuse, ma la frittata ormai era stata fatta. Dopo la pausa dedicata alle Nazionali è stata la volta di un infortunio al ginocchio che l’ha tenuto fuori contro Sampdoria e Udinese. Contro la Juventus torna titolare e nel centrocampo del Milan si vede qualcosa in più, fino alla gara contro la Lazio che è praticamente perfetta. In fase difensiva non sbaglia quasi niente ed in quella offensiva prima sfiora il gol e poi è freddissimo dal dischetto regalando la vittoria a Gattuso. Dopo un mese negativo torna quindi il sereno per Kessiè e i suoi, ora tocca restare compatti fino alla fine della stagione per raggiungere gli obiettivi.