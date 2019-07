«Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere.‍ Benvenuto “DERA”». Con un breve video postato su Twitter, il Milan ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista bosniaco Rade Krunic.

L’ex calciatore dell’Empoli, costato 8 milioni di euro, è effettivamente risultato come il primo acquisto della stagione 2019-2020 del Milan.

We know you know, but still, we want you to know! 😎 Welcome "DERA"

Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere 🤷‍♂ Benvenuto “DERA”#ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/NsMHpefbNA

— AC Milan (@acmilan) July 8, 2019