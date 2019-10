Milan, la dirigenza accelera per Spalletti. La situazione

Milan, scelto l’erede di Giampaolo. Luciano Spalletti è il profilo prediletto: parti a lavoro per far sì che si raggiunga l’accordo La dirigenza del Milan ha scelto: è Luciano Spalletti l’erede di Marco Giampaolo. La Gazzetta dello Sport sottolinea che l’ex Inter è il profilo prediletto per la dirigenza rossonera, che spinge per la chiusura.

Il quotidiano rimarca che tutte le parti sono a lavoro per far sì che il mister toscano rescinda coi nerazzurri, per poi trovare l’accordo economico e siglare l’accordo definitivo.