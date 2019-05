Milan, la grande Europa è solo sfiorata. Gattuso ora in attesa

Il Milan non agguanta la Champions League per appena un punto. Gattuso è riuscito a tirar fuori dai suoi giocatori tutto quello che avevano?

Stagione fallimentare sì, stagione fallimentare no. Le ipotesi sull’annata sul Milan si rincorrono in base ai tanti punti di vista. Gattuso avrebbe potuto far di più? O ha tirato fuori dai suoi il massimo che poteva? Chi lo saprà mai. C’è da rimarcare, innanzitutto, che il tecnico ha giocato mezza stagione senza un bomber di razza, considerato il rendimento praticamente inesistente di Higuain. Ci ha pensato Piatek, da gennaio, a far svoltare i rossoneri in quest’ambito.

Gattuso ha riscontrato piacevolissime conferme, come quella di Kessié (anche ieri protagonista), e scoperto pian piano profili come Bakayoko. Si è sentita la mancanza di alcuni top, Suso in primis. Il risultato complessivo è una Champions League lontana un punto, appena accarezzata. In questi giorni si parlerà del futuro dell’allenatore, con la società che farà le valutazioni del caso. È veramente così decisiva la grande Europa per confermare o allontanare il tecnico?