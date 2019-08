Milan, la Roma continua l’assalto a Suso: Giampaolo di traverso

Milan, Suso è l’uomo mercato: Giampaolo lo vorrebbe incatenare a Milanello mentre la Roma prosegue nella propria strategia di acquisto

Milan, Suso sembra rigenerato dalla nuova posizione da trequartista ritagliata per lui da Marco Giampaolo. Le buone prestazioni dello spagnolo sembrano però scatenato anche l’interesse della Roma che già in tempi non sospetti si era mossa su di lui presentando però offerte irricevibili per la dirigenza rossonera.

Rispetto al recente passato ora Suso non è più in incognita nel progetto: la sua sorprendente duttilità sotto la guida di Giampaolo ha sorpreso tutti compresi i dirigenti del Milan che ora sono tentati dal toglierlo dal mercato. Ci sono però due variabili che potrebbero smuovere l’ago della bilancia di Suso al Milan: uno è il contratto dello spagnolo (scadenza 2022) e l’altro il possibile approdo in rossonero di Angel Correa. L’idea di Maldini e Massara è quella di utilizzare il fantasista argentino come possibile numero 10 alle spalle del neo-tandem offensivo Piatek-Leao.