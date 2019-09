Milan, la vittoria sul Brescia non elimina i problemi dell’attacco

Milan, il successo sul Brescia ieri sera a San Siro non ha cancellato i problemi. Dopo il campo è il turno di una vittoria anche sul mercato

Milan vittorioso ieri sera contro il Brescia a San Siro: la squadra di Marco Giampaolo ha saputo strappare (non senza soffrire) tre punti importanti per il morale attraverso un crescendo di autostima che si è protratto per l’intero match fino alle 4 nitide palle gol giunte tra i piedi di Piatek, Paquetà e Kessie. Un successo meritato ma che non elimina tutte le preoccupazioni della vigilia a partire dal digiuno da gol del centravanti.

Partito inizialmente in panchina per lasciare posto al solito evanescente André Silva, Piatek è sembrato rinvigorito dalla ritrovata concorrenza nel ruolo di centravanti fornendo finalmente una prestazione quanto meno sufficiente non riuscendo tuttavia a capitalizzare le due palle gol ricevute. Un passo avanti che però non permette a Maldini e Massara di dormire sogni tranquilli pensando che il calciomercato chiuderà domani.