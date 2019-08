Milan, Laxalt e André Silva presto via: ecco le conferme

Il Milan continua a sondare il terreno sul calciomercato in uscita: Diego Laxalt e André Silva verso l’addio, ecco le prove

Diego Laxalt è in uscita dal Milan ma non è una novità. Per il terzino sinistro uruguayano, non convocato per la sfida di questa sera a Cesena contro i bianconeri, è pronta un’offerta della Fiorentina che nelle ultime ore avrebbe mosso importanti passi verso il suo acquisto. Attualmente l’uruguayano preferirebbe un’avventura estera ma ancora nessuna offerta è arrivata a Casa Milan; martedì l’entourage del giocatore incontrerà la dirigenza del Milan per discutere proprio dell’interessamento del club gigliato.

Destino lontano da Milano anche per André Silva: il calciatore portoghese non rientra nei piani di Marco Giampaolo ma la sua mancata partenza per Monaco ha destabilizzato l’ambiente rossonero che però sembra avere fiducia di potersene privare al più presto. Sullo store online presente sul sito ufficiale del Milan infatti non è più presente la maglia del centravanti portoghese confermando così di fatto la sua imminente partenza.