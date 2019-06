Milan, Laxalt: «Io perfetto per la difesa a quattro di Giampaolo»

Il laterale del Milan, Diego Laxalt, ha dichiarato di esser pronto per i rossoneri con l’arrivo di Giampaolo

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, il laterale del Milan, Diego Laxalt, ha parlato della prossima stagione con i rossoneri, confermando la sua volontà di restare a Milano con l’arrivo di Giampaolo.

Ecco le sue parole: «Milan? Ora ho la testa qua, penso solo alla Copa América. Poi, appena finirà, mi concentrerò sul Milan. Ho già fatto il terzino in una difesa a quattro al Mondiale, sono cresciuto tanto e mi sento pronto per giocare in quella posizione anche nel Milan».