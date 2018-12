In vista del match col Bologna, Gattuso intende inserire Laxalt. Pronto a sedersi in panchina Calhanoglu, autore di prestazioni deludenti

Hakan Calhanoglu sta vivendo il suo peggior momento da quando veste la maglia del Milan. Il fantasista turco ha deluso in tutte le occasioni da titolare concesse dall’allenatore Gattuso. Il mister è esasperato e vuole cambiare qualcosa nella sua squadra in vista della sfida di martedì contro il Bologna. Il tecnico ha intenzione di lanciare dal 1′ Diego Laxalt, e in tal caso sarebbe proprio il numero dieci rossonero ad accomodarsi in panchina. Bocciatura pesante per lui, che deve ritrovare la migliore condizione per aiutare i compagni, Gattuso ma soprattutto se stesso. Da capire tuttavia la collocazione in campo a lungo termine dell’uruguaiano, utilizzato come esterno di centrocampo e come terzino, ma anche come ala nel tridente. Quel che è certo è che un destino comune lega i due giocatori: Laxalt e Calhanoglu devono assolutamente dare di più e risollevarsi se vogliono rimanere al Milan, altrimenti verrebbero ceduti.