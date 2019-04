Milan-Lazio, a San Siro presente anche Roberto Mancini

Sugli spalti a San Siro presente il CT della Nazionale Roberto Mancini per visionare i giocatori italiani in campo

Nella super sfida tra Milan e Lazio che vale un posto in Champions, sugli spalti di San Siro tanti personaggi illustri. Uno di questi è sicuramente il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini, quasi sempre presente nelle grandi partite. Occhi ovviamente puntati sui vari italiani in campo, da Alessio Romagnoli a Ciro Immobile, uomini importanti per il presente ma soprattutto per il futuro dell’Italia.