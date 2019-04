Milan-Lazio, infortunio Milinkovic-Savic: il serbo esce in lacrime

Infortunio per Milinkovic-Savic: il giocatore abbandona il campo nella semifinale di Coppa Italia. Le condizioni del giocatore preoccupano la Lazio

Tegola per Simone Inzaghi che perde uno dei suoi giocatori più importanti proprio nei primi minuti di Milan-Lazio. Sergej Milinkovic-Savic ha abbandonato il campo nel match di Coppa Italia a causa di un infortunio al ginocchio.

Il centrocampista è scivolato piegando il ginocchio. Nella caduta ha avvertito dolore anche alla caviglia. Anche se per la prossima giornata di campionato contro la Sampdoria non sarà disponibile per squalifica, potrebbe saltare le partite successive a causa di questo stop.

Milinkovic-Savic ha lasciato il campo in lacrime, sostituito da Marco Parolo al 15′ pt. Una volta accomodatosi in panchina, il giocatore si è sottoposto all’intervento dei medici mentre Cataldi lo ha confortato. Si teme uno stop importante per il serbo, ma si attendono comunicati ufficiali.