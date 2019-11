Allo Stadio San Siro, l’undicesima giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Mario Labate, inviato a Milano) – La Lazio esce vincitrice dallo scontro dell’undicesima giornata. I capitolini sbancano San Siro grazie alle reti dei due attaccanti Immobile e Correa.

Sintesi Milan Lazio MOVIOLA

4′ Occasione Milan – Punizione dalla destra di Calhanoglu, Milinkovic per poco non fa autogol. Palla fuori

5′ Occasione per Immobile – Contropiede partito da un errore in appoggio di Paquetà, Immobile si invola verso la porta e prova il diagonale! Donnarumam respinge e Romagnoli libera l’area

7′ Occasione per Piatek – Strakosha sbaglia il rilancio, ne approfitta Castillejo che serve in profondità Piatek; tiro! Acerbi devia in corner

14′ Punizione per il Milan – Bella giocata di Paquetà che libera Calabria sulla corsa, palla a Piatek che viene atterrato al limite dell’area. Buona zona per Calhanoglu.

15′ Tiro di Calhanoglu – Palla larga alla destra del palo difeso da Strakosha

21′ Occasione per Paquetà – Castillejo serve sull’inserimento del brasiliano che tira fiaccamente tra le braccia di Strakosha

22′ Traversa di Immobile – Assist splendido di Luis Alberto e tiro del centravanti che si stampa sulla traversa

23′ Tiro di Castillejo – Lancio illuminante di Calhanoglu a servire Castillejo che si accentra e scocca il tiro! Strakosha devia in corner

25′ Gol della Lazio – Svetta di testa Immobile anticipando Duarte e batte Donnarumma

28′ Gol del Milan – Palla morbida di Theo Hernandez per Piatek che devia la sfera su Bastos che la infila di petto alle spalle di Strakosha

36′ Occasione per Rebic – Ottimo cross di Bennacer, Rebic di testa spreca a lato

39′ Occasione per il Milan – Calhanoglu direttamente dal calcio d’angolo tira in porta, Strakosha raccoglie la sfera prima che questa varchi interamente la linea

48′ Tiro di Theo Hernandez – Palla che termina altissima

58′ Colpo di testa di Romagnoli – La sua spizzata termina però sopra la traversa

65′ Punizione di Calhanoglu – Centrale, respinge Strakosha

80′ Luis Alberto direttamente dalla bandierina – Donnarumma respinge di pugno

83′ Gol della Lazio – Assist splendido di Luis Alberto che libera Correa, semplice per lui battere Donnarumma in uno contro uno

Migliore in campo: Luis Alberto PAGELLE

Milan Lazio 1-2: risultato e tabellino

RETI: 25′ Immobile, 28′ aut. Bastos, 83′ Correa

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, T. Hernández; Paquetá (53′ Leao), Bennacer, Krunić (85′ Bonaventura); Castillejo (35′ Rebic), Piatek, Çalhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Caldara, Conti, Gabbia, R. Rodríguez, Biglia, Kessié, Bonaventura, Borini. All.: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić (60′ Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulić; Correa, Immobile (60′ Caicedo (81′ Cataldi)). A disposizione: Guerrieri, Luiz Felipe, Vavro, Marusić, Patric, J. Lukaku, Jony, Berisha, Cataldi, Parolo, Adekanye. All.: S. Inzaghi.

AMMONITI: 42′ Milinkovic-Savic, 55′ Krunic, 63′ Parolo, 64′ Radu, 70′ Leiva, 86′ Bennacer, 87′ Cataldi

ARBITRO: Calvarese