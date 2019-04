Milan-Lazio vale quasi una stagione. Una sfida Champions da 50 milioni ma i rossoneri con le prime 8 hanno raccolto 11 punti

Milan–Lazio una sfida che vale tanto, forse tutto. Il club rossonero affronterà i biancocelesti nel suo momento peggiore: 1 solo punto raccolto nelle ultime 3 sfide e un vantaggio sulle inseguitrici ormai dilapidato. La formazione di Gattuso è stata agganciata al quarto posto dall’Atalanta dei miracoli, la Roma è a -1 e la Lazio e il Torino hanno solo 3 punti in meno. Il club milanista dunque è in piena bagarre per la qualificazione in Champions. Il terzo posto è lontano 5 punti, il club rossonero ha un solo risultato domani sera: la vittoria.

La gara con la Lazio vale tanto anche in termini economici. La qualificazione alla prossima Champions vale tanto, in chiave mercato e non solo. Quella di San Siro è una sfida da 50 milioni di euro: tanto vale l’ingresso ai gironi della massima competizione europea per club. Una sfida importante anche per la Lazio, reduce dal pareggio contro il Sassuolo. Le sfide dirette però sono state un problema per il Milan nel corso di questa stagione. Il club rossonero ha sempre faticato contro le prime 8 della classifica: il Milan ha totalizzato solo 11 punti sui 36 disponibili, collezionando 5 sconfitte, 5 pareggi e solo 2 vittorie.