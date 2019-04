Milan-Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018/2019 e le probabili formazioni della gara

Milan-Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018/2019. Mercoledì 24 aprile alle ore 20.45, allo stadio ‘Meazza’ di Milano, rossoneri e biancocelesti si contendono la qualificazione alla finale del torneo nazionale. Nella gara d’andata, giocata due mesi fa all’Olimpico di Roma, la squadra di Simone Inzaghi e quella di Gennaro Gattuso pareggiarono per 0-0. Il Milan è chiamato a vincere per arrivare in finale, mentre alla Lazio può bastare anche un pareggio con gol (es. 1-1, 2-2, ecc.). In caso di pareggio per 0-0 la gara proseguirà ai tempi supplementari e, con persistenza del risultato, ai calci di rigore. Chi avrà la meglio si giocherà la Coppa Italia (finale mercoledì 15 maggio a Roma) con la vincente della sfida tra Atalanta e Fiorentina.

Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1. L’incontro sarà disponibile anche in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay in versione browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Sarà poi possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Milan-Lazio

Competizione: Coppa Italia 2018/2019

Quando: mercoledì 24 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in diretta tv e streaming: Rai 1 – RaiPlay

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni (sez. Bergamo)

Milan-Lazio, probabili formazioni

MILAN – Gattuso conta su tutti i suoi uomini eccetto il lungodegente Bonaventura. L’allenatore rossonero potrebbe rivoluzionare la sua formazione schierandola con un inedito 3-4-3; in porta spazio al portiere di Coppa, Pepe Reina, davanti al quale, in linea di difesa, sono pronti Musacchio, Caldara e Romagnoli. A centrocampo si scaldano Calabria, Kessie, Bakayoko e Laxalt; in avanti, probabile tridente formato da Suso, Piatek e Castillejo.

LAZIO – Simone Inzaghi, senza lo squalificato Radu, non può ancora contare sugli infortunati Berisha e Lukaku. Diversi i dubbi di formazione per l’allenatore biancoceleste: in linea di difesa Bastos dovrebbe avere la meglio dal 1′ su Wallace, così come Romulo è favorito su Marusic sulla destra di centrocampo. Sempre sulla linea mediana, giocherà uno tra Luis Alberto (favorito) e Parolo. In attacco, Correa dovrebbe spuntarla su Caicedo per far coppia con Immobile.

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo.



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

