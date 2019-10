Milan, le mosse di Pioli per rilanciare i rossoneri: Biglia torna in regia

Milan, Pioli attende il rientro di tutti i Nazionali per presentare le sue mosse. Obiettivo mantenere l’armonia dello spogliatoio

Tutti i giocatori del Milan impegnati con le Nazionali stanno a poco a poco facendo rientro nel capoluogo lombardo. Avranno modo di conoscere il nuovo allenatore Stefano Pioli, che intanto ha studiato mosse ben precise per rilanciare la squadra.

Secondo La Gazzetta dello Sport l’allenatore ha innanzitutto intenzione di dare un giusto spazio a tutta la rosa per mantenere l’armonia dello spogliatoio. In particolare Lucas Biglia tornerà in regia e Suso nel suo ruolo naturale a destra. Si studia una posizione per Bennacer, possibile impiegato come mezzala.