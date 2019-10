Milan, le mosse di Pioli. Su chi punterà il tecnico al suo esordio

Milan, Stefano Pioli prepara il debutto sulla panchina. Il tecnico punta tutto sul giovanissimo Leao. Ballottaggio tra Piatek e Rebic

A San Siro, contro il Lecce, il Milan è chiamato a dare una scossa al suo campionato. Lo vuole fare davanti ai proprio tifosi desiderosi di vedere un cambio di passo della squadra rossonera.

Il nuovo tecnico, Stefano Pioli, ha lavorato per ridisegnare la squadra. Al centro del progetto tecnico, scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarà Rafael Leao. Sul giovane portoghese, nonostante l’età, si punta molto per il rilancio. Piatek e Rebic in ballottaggio per affiancarlo.