Milan, verso i 50.000 tifosi contro il Lecce

Milan-Lecce sarà la prima di Stefano Pioli dopo l’esnero di Giampaolo, i tifosi hanno risposto presente

Non sta vivendo un buon momento il Milan, anzi. I rossoneri vivono un profondo rosso, di conti così come di risultati. Terminata la pausa per le Nazionali ora è tempo di pensare al campionato domenica a San Siro sarà la prima di Pioli come allenatore.

Servirà una svolta e nonostante tutto i tifosi rossoneri ci saranno. I supporters saranno quasi 50.000 per iniziare questo nuovo capitolo insieme a squadra e allenatore. Contro il Lecce c’è voglia di rinascita.