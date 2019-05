Milan, la Lega Calcio nega la contemporaneità con Juve-Atalanta

Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, il Milan non potrà godere della contemporaneità con Juve-Atalanta domenica prossima

Juve sì, Milan no. La richiesta del club rossonero, racconta il Corriere della Sera, di spostare alle 20.30 la sfida Milan-Frosinone è stata presentata per tempo. Tuttavia non potrà godere della contemporaneità con Juve-Atalanta.

La Lega Calcio, infatti, non vuole perdere lo slot televisivo delle ore 18, che resterebbe sguarnito e, inoltre, non è obbligata a concedere la contemporaneità se non nel corso dell’ultima giornata di campionato.