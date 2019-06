Milan, Leonardo tenta Donnarumma e Gazidis: pronti 60 milioni per Gigio

Milan, Leonardo è tornato al Psg e punta forte su Gianluigi Donnarumma per sostituire Buffon: 60 milioni per portarlo a Parigi

Il ritorno di Leonardo al Psg potrebbe dare una spunta propulsiva ad una possibile partenza di Gigio Donnarumma nella capitale francese. Il mancato rinnovo di Buffon infatti avrebbe innescato un effetto domino che potrebbe coinvolgere proprio il Milan e il suo ex dirigente.

La società parigina, rappresentata proprio da Leonardo, avrebbe in mente un’offerta da 50/60 milioni per convincere Gazidis e soci a lasciare partire il portiere sfruttando così la necessità dei rossoneri di incassare per finanziare il proprio mercato estivo ed effettuare un’incredibile plusvalenza. Dinamiche queste che il dirigente brasiliano ha vissuto dall’interno fino al giorno delle sue dimissioni con il Milan.