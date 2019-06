Milan, lo staff di Giampaolo: ecco chi seguirà l’ex Samp in rossonero

La rescissione avvenuta ieri tra Giampaolo e la Sampdoria ha di fatto ufficialmente aperto il countdown per vedere il tecnico abruzzese sulla panchina del Milan. L’ormai ex tecnico bluerchiato, già da settimane è concentrato sul lavoro di selezione del proprio staff tecnico con tanti che come lui migreranno dalla Samp al Milan già nella prossima settimana. Ma chi sono realmente i nomi che lo accompagneranno in questa nuova avventura? Il suo vice con tutta probabilità sarà Francesco Conti, appassionato e molto esperto anche di calcio giovanile. Fabio Micarelli e Salvatore Foti, saranno i collaboratori più stretti: uno dedicato alla parte tattica, mentre l’altro all’aspetto tecnico.

Fiducia, lavoro e professionalità: il Milan ha riacceso i motori

Non sono finiti qui i nomi dello staff del futuro. Ci sarà anche una figura nuova, come quella di analisi dati Gps e verrà ricoperta da Samuele Melotto, grandissimo esperto in merito. Infine il grande nome: Stefano Rapetti, un preparatore atletico di grande spessore che ha inanellato esperienza importanti come il triplete vinto con l’Inter sotto la guida di Mourinho, tecnico che ha seguito anche allo United. Un dubbio però riguarda il preparatore dei portieri con Turci che, da doriano doc qual è, difficilmente lascerà Genova al posto di Valerio Fiori (dimessosi con Gattuso) il Milan potrebbe infatti puntare su un altro grande ex Christian Abbiati.