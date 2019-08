Milan, Luka Modric e Boban lanciano segnali contrastanti

Milan, Modric è un obiettivo ma notizie contrastanti arrivano da via Aldo Rossi: Boban e l’ex Pallone d’oro si sono espressi sull’operazione

Archiviato l’arrivo di Lukaku all’Inter, ora tocca al Milan porre la parola fine alla telenovela dell’estate rossonera: Luka Modric. Nella giornata di ieri due notizie, una positiva è una negativa, hanno caratterizzato tutti i fan del Milan: da un lato Zvonimir Boban che a La Gazzetta dello Sport ha sentenziato: «Luka Modric non verrà».

Il dirigente croato del Milan ha dunque quasi totalmente chiuso all’arrivo dell’ultimo pallone d’oro in rossonero in questa sessione di calciomercato:«Molto probabilmente non arriverà», parole che cozzano con la volontà del calciatore che, confidandosi con alcuni amici, avrebbe dichiarato «Se lasciassi Madrid andrei solo al Milan».