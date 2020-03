Milan, Maldini e Massara assenti alla rifinitura svolta a San Siro

Maldini e Massara, dirigenti del Milan, non erano presenti durante la rifinitura a San Siro. C’è Gazidis, fitto colloquio con Pioli

Paolo Maldini e Frederic Massara non erano presenti questa mattina a San Siro. I due dirigenti che, come riportato da Sky Sport, seguono sempre la vicenda della squadra, non si sono fatti vedere durante la sessione di rifinitura.

Presente invece Gazidis, che ha seguito l’allenamento da bordocampo. Ieri l’amministratore delegato era presente anche a Milanello, dove ha intavolato un fitto colloquio con il tecnico Stefano Pioli.