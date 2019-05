Milan, Maldini può restare solo a certe condizioni: ecco quali

A breve, forse già oggi, Paolo Maldini darà la risposta all’offerta dell’ad Gazidis per il ruolo di direttore tecnico

Ore decisive per il futuro di Paolo Maldini al Milan. La risposta di Paolo all’offerta di Gazidis è attesa entro questo fine settimana e forse potrebbe arrivare già oggi. In realtà la palla è tornata tra le mani dell’ad rossonero visto che l’ex terzino ha formulato richieste precise per rimanere.

Come disporre di un budget adeguato, potersi scegliere lo staff, e ampia autonomia nella gestione dell’area tecnica. Condizioni che evidentemente, soprattutto su alcuni aspetti, non viaggiano sugli stessi binari di quanto indicato dal club.