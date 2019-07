Milan, Maldini: «Theo Hernandez uno dei migliori». Su Modric… – VIDEO

Maldini esalta il nuovo acquisto del Milan, Theo Hernandez, facendo anche chiarezza sulle voci di mercato su Modric – VIDEO

Paolo Maldini è intervenuto nel corso della presentazione dei nuovi acquisti del Milan, Krunic e Theo Hernandez. Le parole del dt rossonero.

THEO HERNANDEZ – «E’ un giocatore giovane, ha solo 21 anni, ma ha già vinto la Champions League, ha giocato già in una grande squadra. L’idea è di riaprire un nuovo capitolo, dopo quello purtroppo chiuso, in un club del pari livello del Real Madrid. Theo è uno dei migliori terzini in circolazione e lui deve puntare a diventare uno dei primi tre al mondo».

KRUNIC – «Rade ha fatto vedere belle cose e siamo sicuri che abbia ancora ampi margini di miglioramenti».

MODRIC – «Non lo abbiamo mai trattato. Cerchiamo profili giovani e forti e profili di esperienza che li facciano crescere».

Ecco il video della conferenza stampa dei nuovi rinforzi del Milan affiancati da Maldini e Massara.