Milan, Massara punta Gedson Fernandes: contatti avviati

Milan, contatti avviati con il Benfica per Gedson Fernandes: il classe ’99 portoghese è finito sotto il mirino di Frederic Massara

Il Milan ha avviato i contatti con il Benfica per il classe ’99 portoghese Gedson Fernandes. Nelle scorse ore come riportato da Gianluca Di Marzio la società con sede in via Aldo Rossi ha aperto le prime trattative per il talentuoso centrocampista lusitano. Il Milan sa bene tuttavia che strapparlo al Benfica non sarà facile: la clausola rescissoria nel suo nuovo contratto è di ben 120 milioni di euro, naturalmente il prezzo fissato non sarà su quelle cifre ma difficilmente i portoghesi si siederanno al tavolo delle trattative senza una base di 50 milioni di euro.

Gedson Fernandes è una mezzala rapida e tecnica ma all’occorrenza può giocare anche nel ruolo di trequartista. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Benfica, Gedson Fernandes ha collezionato in prima squadra 46 presenze totalizzando 3 reti e 6 assist.