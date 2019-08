Milan, Massaro: «Mercato? Speriamo in un regalo di Maldini e Boban»

Ecco il commento di Daniele Massaro sul calciomercato del Milan alla vigilia della sfida amichevole tra rossoneri e Feronikeli

Daniele Massaro spera nella “ciliegina sulla torta” per il Milan, come ha ammesso in occasione della conferenza stampa che precede l’amichevole col Feronikeli.

Ecco le parole dell’ex giocatore del Milan: «Sono curioso di vedere la squadra quando ci saranno tutti i giocatori a disposizione, sperando che Maldini e Boban ci possano regalare quel qualcosina per fare un ulteriore salto di qualità».