Milan, mercato agli sgoccioli: manca il grande colpo

Milan, il calciomercato è agli sgoccioli e i rossoneri sono ancora in attesa di un grande colpo in attacco: ecco qual è la situazione in via Aldo Rossi

Mancano ormai solo due giorni alla fine del calciomercato e al Milan già si percepisce il timore di un calciomercato decisamente sottotono: la società capeggiata da Maldini e Boban infatti hanno fino ad ora messo a segno quattro colpi (Krunic, Theo Hernandez, Bennacer e Rafael Leao) senza tuttavia regalare ai propri tifosi e al nuovo tecnico un colpo ad effetto soprattutto in attacco.

Nelle scorse settimane dagli uffici di Casa Milan si era palesata la volontà di arrivare ad Angel Correa ma ad oggi la trattativa con l’Atletico Madrid appare essersi raffreddata. Una situazione di stallo che riguarda anche il mercato in uscita del Milan che avrà solo poche ore per sciogliere tutti i nodi e tentare di superare l’attuale gap evidenziatosi già alla prima giornata nei confronti della Lazio, prima candidata per il raggiungimento del quarto posto.