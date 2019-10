Milan, Mirabelli durissimo: «Con le bandiere non si vince»

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato durante la trasmissione Topcalcio 24 del momento dei rossoneri

Sono parole durissime quelle pronunciate da Massimiliano Mirabelli circa il momento dei rossoneri. L’ex direttore sportivo rossonero ha parlato durante la trasmissione Topcalcio 24 del tremendo inizio di campionato del Diavolo.

«E’ stata costruita una squadra non in linea con le idee di Giampaolo. Se il Milan vuole tornare a vincere deve smetterla di vivere nel passato. In undici mesi ho sentito parlare solo di ‘bandiere’, ma la Juventus sta vincendo tutto con dei manager e non con le vecchie glorie e anche l’Inter si sta mettendo su quella squadra. Si deve pensare alle cose concrete e non a reclutare allenatori o dirigenti solo perché hanno giocato al Milan»