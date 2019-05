Il Milan potrebbe cambiare volto alla sua difesa. Il club rossonero potrebbe puntare su Mustafi, in uscita dall’Arsenal

Il Milan punta Mustafi. L’ex difensore della Sampdoria, ora all’Arsenal, potrebbe cambiare squadra al termine della stagione. Sul difensore centrale tedesco c’è da registrare l’interesse del club rossonero.

Secondo Tuttosport, i tifosi dell’Arsenal avrebbero chiesto a gran voce la partenza del duttile difensore tedesco, abile a giocare da terzino e da difensore centrale. I Gunners potrebbero valutare la sua partenza (anche in prestito). Il Milan potrebbe farci un pensierino, soprattutto in caso di quarto posto. Possibile ritorno in A per Mustafi: ci pensa il Milan.